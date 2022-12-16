«إنستا باي».. أول تطبيق بنكي يوفر الخدمات الرقمية في 10 بنوك

بضغطة زر واحدة سيصبح لديك تطبيقا بنكيا يغنيك عن كافة تطبيقات البنوك التي تتعامل معها هو تطبيق «إنستا باي InstaPay»، هذا التطبيق الذي يسهل التعامل مع كافة البنوك وليس بنكا واحدا، حيث يعد هذا التطبيق هو الاول من نوعه في التعامل مع الخدمات المصرفية.

ووفقا لما قاله بلال شعيب الخبير المصرفي، فإن تطبيق إنستا باي InstaPay، يعد أحد اهم التطبيقات التي تساهم في تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، مؤكدا أنه تتويجا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في التطور الرقمي، حيث يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيًا بشكل لحظي.

واضاف شعيب لـ «الوطن»، أن التطبيق يساهم في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريق آمنة وفعالة ولحظية، ومهمة على طريق تحقيق رؤية مصر الشاملة لنظم الدفع الوطنية بما يضمن استقلالية المدفوعات داخل مصر ويعزز أهداف المجلس القومي للمدفوعات في التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

البنوك المشتركة في التطبيق

وأكد شعيب أن التطبيق يتم دعمه حاليا من 11 بنكا، أبرزها البنك الأهلي وبنك مصر والتجاري الدولي والإسكندرية وقطر الوطني الأهلي والعربي والعربي الأفريقي والقاهرة والمصري الخليجي وبنك الشركة المصرفية العربية، وأخيرا البنك الأهلي الكويتي.

طرق تحميل التطبيق

وأشار شعيب إلى أن هذا التطبيق يمنح عملاء القطاع المصرفى المصري تجربة دفع استثنائية باستخدام الهاتف المحمول، مشيرا الى ان المواطن باستطاعته تحويل الأموال لحظياً بين الحسابات البنكية لدى البنوك على الشبكة، والتحويل بين الحسابات البنكية وبطاقات ميزة والمحافظ الإلكترونية، والوصول إلى خدمة دعم العملاء عبر التطبيق ذاته أو من خلال الرقم المختصر 15989، أو من خلال الاتصال بخدمة دعم العملاء من البنك المصدر للمعاملة، حيث أن التطبيق متاح للتحميل من المتاجر الرقمية للتطبيقات سواء الأندرويد أو الأيفون.