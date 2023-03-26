البنك المركزي: 112.7 مليار جنيه قيمة المعاملات على تطبيق «إنستاباي»

أعلن البنك المركزي المصري، إحصائيات العام الأول لشبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» وهو تطبيق يتيح لكل شخص الوصول المباشر إلى جميع حساباته البنكية وتحويل الأموال لحظياً، من خلال الهاتف المحمول، إذ وصلت إجمالي قيم المعاملات على التطبيق نحو 112.7 مليار جنيه، من خلال 20.3 مليون معاملة لنحو 2.16 مليون عميل مسجل على التطبيق.

%70 من المعاملات تمت بعد مواقيت العمل الرسمية

وكشف «المركزي» في بيانه، عن أن 70% من هذه المعاملات تمت بعد مواقيت العمل الرسمية، مشيرا إلى أن مواعيد العمل غير الرسمية بعد الخامسة مساء وايام العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية.

وبحسب البنك المركزي، فإنه يمكن التسجيل في تطبيق «إنستاباي» للعملاء أصحاب الحسابات البنكية بالبنوك التي تقدم الخدمة، علماً بأن رقم الهاتف المحمول المستخدم في التسجيل يجب أن يكون مسجل لدى البنك، ويكون لديه بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ميزة مسبقة الدفع من نفس البنك.

«إنستاباي» أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري

يعتبر تطبيق «إنستاباي» أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، لإتاحة عمليات التحويل بين البنوك لحظيا على مدار 24 ساعة، بما يضمن الالتزام الكامل بكل الضوابط الرقابية والمتطلبات الفنية المتصلة بأمن المعلومات وخصوصية المعلومات وحماية حقوق العملاء.

البنوك المسجلة على تطبيق «إنستاباي»

وهناك نحو 11 بنكا مسجلة على تطبيق «إنستاباي» أبرزها، بنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي التجاري مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي مصر، والبنك الأهلي المتحد، والبنك الأهلي الكويتي - مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)، والبنك العربي، والمصرف العربي الدولي، وبنك مصر والبك الأهلي المصري.