10 حسابات توفير تمنحك عائدا يصل إلى 15% كل يوم بعد قرار البنك المركزي

رفعت البنوك المصرية أسعار الفائدة على حسابات التوفير، في وقت يمتلك فيه هذا المنتج المصرفي مزايا عدة تمنحه الأفضلية عن غيره من المنتجات المصرفية الأخرى كالشهادات والودائع.

رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتمعت، نهاية مارس الماضي، ورفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس ليصل الأول 18.25% والثاني 19.25%.

وتتميز حسابات التوفير بإمكانية السحب والإضافة من الرصيد في أي وقت، بخلاف الشهادات والودائع، كما تتميز أيضاً بخيار إضافة العائد بشكل يومي، شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، وسنوي.

سعر الفائدة على حسابات التوفير

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» أسعار الفائدة على حسابات التوفير ذات العائد اليومي من البنوك المصرية 2023.

1 - حساب التوفير من بنك كريدي أجريكول

يتيح بنك كريدي أجريكول حساب توفير بعائد يومي يتراوح بين 9 و15% على المبالغ من 10 آلاف جنيه ومليوني جنيه.

2 - حساب التوفير من بنك SAIB

يتيح بنك SAIB حساب توفير بعائد يومي يصل 7% على المبالغ من 10 آلاف جنيه و30 مليون جنيه.

3 - حساب التوفير من بنك الأهلي الكويتي

يتيح بنك الأهلي الكويتي حساب توفير بعائد يومي يصل 7% على المبالغ من 5 آلاف جنيه.

4 - حساب التوفير من بنك البركة

يتيح بنك البركة الإسلامي حساب توفير بعائد يومي يصل 6.5% على المبالغ من 1000 جنيه فقط.

5 - حساب التوفير من بنك العربي الأفريقي الدولي

يتيح بنك العربي الأفريقي الدولي حساب توفير بعائد يومي يصل 6.5% على المبالغ من 5 آلاف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه.

6 - حساب التوفير من ميد بنك

يتيح ميد بنك حساب توفير بعائد يومي يصل 5% على المبالغ من 5 آلاف جنيه إلى 1 مليون جنيه.

7 - حساب التوفير من بنك التعمير والإسكان

يتيح بنك التعمير والإسكان حساب توفير بعائد يومي يصل 5.5% على المبالغ من 1000 جنيه إلى 1 مليون جنيه.

8 - حساب التوفير من بنك الاستثمار العربي

يتيح بنك الاستثمار العربي حساب توفير بعائد يومي يصل 6% على المبالغ من 5 آلاف جنيه دون حد أقصى.

9 - حساب التوفير من البنك التجاري الدولي

يتيح البنك التجاري الدولي حساب توفير بعائد يومي يصل 5% على المبالغ من 50000 جنيه إلى 10 مليون جنيه.

10 - حساب التوفير من بنك بلوم مصر

يتيح بنك بلوم مصر حساب توفير بعائد يومي يصل 4.5% على المبالغ من 100000 جنيه إلى 50 مليون جنيه.