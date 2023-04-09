أسامة الأزهري لقناة الناس: منطقة البوسنة والهرسك أخرجت الكثير من العلماء

قال الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن أبناء الدول الأوروبية، خاصة منطقة البوسنة والهرسك، بزغ منهم الكثير من العلماء في الإسلام، وكانوا عندما يريدون دراسة العلوم الإسلامية يذهبون لتركيا واسطنبول، وكان في اسطنبول مدارس علمية عده منها جامع الفاتح، غير أن حدوث تغييرات كبيرة في العالم أدت إلى مجئ الطلاب إلى مصر بدلا من تركيا.

الأزهري: تلك البقعة من أوروبا وصولا لسنة 1918 سميت بالمملكة

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «رجال صدقوا»، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «الناس»، أن تلك البقعة من أوروبا لسنة 1918 سميت بالمملكة، وكانت 3 ممالك في مملكة واحدة، وهي مملكة صربيا وكرواتيا وسلوفينيا، موضحا: «ظلوا بهذا الحال من سنة 1918 وحتى عام 1934، ومن 1934 وحتى 1941 وقعت الحرب العالمية الثانية واجتاح هتلر تلك البقاع، وفي عام 1945 وحتى عام 1992 عرفت بجمهورية يوغسلفيا وكانت اشتراكية».

واستطرد: «الآن بقت جمهورية البوسنة والهرسك، وكان الإمام جمال الدين تشاوتشوفيتشي أحد أعلام تلك المنطقة، والذي تخرج من الأزهر، وكان على رأس أعلام تلك البقعة».