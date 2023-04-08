أسامة الأزهري يتناول سيرة الشيخ عبدالله إبراهيم السناري في «رجال صدقوا»

قال الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الدكتور عبدالله إبراهيم السناري ولد سنة 1284 هجريا في السودان، وحفظ القرآن الكريم صغيرا، وذهب لمكة المكرمة وعمره 20 سنة فجود القرآن الكريم عن الشيخ إبراهيم سعد والشيخ أحمد التيجي.

الشيخ السناري تتلمذ في الأزهر

وأضاف «الأزهري»، خلال بقائه مع الإعلامي أحمد الدريني في برنامج «رجال صدقوا» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الشيخ عبدالله عكف على طلب العلم في الحرم الشريف ثم رحل إلى مصر، وجاور الأزهر الشريف وتتلمذ للشيخ عبدالرحمن الشربيني ومحمد حسنين مخلوف وعبدالهادي مخلوف.

اعتنى بشكل كبير بتعليم الصغار

ولفت أنه بعد أن أتم تعليمه وتخرج وامتلأ من العلم، وصار مؤهلا بأن يعطي ويمضي بقية حياته في حياة الصدق والتعليم وحياة الرجال، رجع إلى مكة وواصل دراسته مدة، ثم بعد ذلك افتتح محلا لإقراء القرآن الكريم وتجويده، واعتنى عناية فائقة بتعليم الصغار.