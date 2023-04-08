أسامة الأزهري: الشيخ عبدالله السناري ربى أجيالا كثيرة من علماء مكة

تناول الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، شخصية العالم الأزهري الدكتور عبدالله السناري، الذي ولد ونشأ في السودان لكنه نزل إلى الأزهر الشريف، وتلقى العلم وتخرج فيه وأجيز من علمائه، ثم بعد ذلك وضع رحاله إلى مكة المكرمة.

رحلة تعليم نادرة الوجود

وأضاف «الأزهري»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني في برنامج «رجال صدقوا» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الدكتور عبدالله بدأ هناك على مدى قرابة 50 عاما يسطر ويحط رحلة تعليم نادرة الوجود، ربى فيها أجيالا وراء أجيال من علماء مكة المكرمة والحرمين.

فتح مدرسة باسم الفلاح

ولفت إلى أنه كان في ذلك الوقت واحد من أعيان الحجاز والمملكة العربية السعودية، وهو الوجيه المحسن محمد علي زينل، الذي رغب في فتح مدرسة باسم «الفلاح»، وهذا حدث في أوائل القرن.