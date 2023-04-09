أماكن استخراج بطاقة التموين 2023 في المنوفية.. 64 مكتبا تغطي كل المدن

حدّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أماكن استخراج بطاقة التموين في المنوفية 2023، للحصول على الدعم المُقدم من الحكومة من السلع الغذائية بأسعار مدعومة، ووصل عددها إلى 64 مكتبا في مراكز ومدن المحافظة.

وتستعرض «الوطن» أماكن استخراج بطاقة التموين في المنوفية 2023، وكيفية الحصول عليها والأوراق المطلوبة لإصدارها، أو لإضافة المواليد.

أماكن استخراج بطاقة التموين في المنوفية 2023

وبحسب مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، فإن عدد مكاتب استخراج بطاقة التموين في المنوفية 2023، يصل إلى 64 مكتباً للتموين على مستوى مراكز ومدن المحافظة، كالتالي:

- 12 مكتبا بمركز ومدينة أشمون.

- 8 مكاتب بمركز ومدينة الباجور.

- 7 مكاتب بمركز ومدينة الشهداء.

- 7 مكاتب بمركز ومدينة بركة السبع.

- 5 مكاتب بمركز ومدينة تلا.

- 9 مكاتب بمركز ومدينة شبين الكوم.

- 8 مكاتب بمركز ومدينة قويسنا.

- مكتبان بمدينة السادات.

- 5 مكاتب بمركز ومدينة منوف.

أوراق استخراج بطاقة التموين 2023 في المنوفية

ووفقاً لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، فإن خطوات الحصول على الخدمة والأوراق المطلوبة في أماكن استخراج بطاقة التموين في المنوفية 2023 كالتالي:

1ـ يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له، وبرقم بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة.

2ـ صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

3ـ صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

4ـ المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية، طبقاً للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009.

5ـ يفحص مكتب التموين المستندات، والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين، وذلك لضمان عدم إصدار أي بطاقات مكررة، ويرسل مكتب التموين في المنوفية النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات.

أماكن استخراج بطاقة تموين في المنوفية 2023

بينما يدخل مركز الخدمة في أماكن استخراج بطاقة التموين في المنوفية 2023، بيانات البطاقة التموينية الجديدة للمواطن على النظام، بناءً على البيانات المدرجة في استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية.

وتطبع الشركة المنفذة، البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين، وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين، مرفقا بها تقرير مفصل به جميع بيانات البطاقة والمستندات كافة، ويجرى كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة، ويستلم المواطن البطاقة الجديدة من مكتب التموين، بعد التأكد من جميع بياناته.

ويتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة، ويصرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة، اعتباراً من الشهر التالي لاستلامها.