أماكن استخراج بطاقة التموين بسوهاج 2023.. تغطي المحافظة بالكامل

حددت وزارة التموين أماكن استخراج بطاقة التموين بسوهاج 2023 وذلك تسهيلا على المواطنين وأهالي المحافظة لمعرفة الأماكن والإجراءت التي يجب على المواطن القيام بها لاستخراج البطاقة التموينية.

وتنتشر أماكن استخراج بطاقة التموين بسوهاج 2023 في أنحاء المحافظة حيث توجد المكاتب في كافة المدن والمراكز والمجالس القروية، ومراكز خدمة المواطنين ومخصص منها 66 مكتبا مخصصة لخدمات استخراج بطاقة التموين وإضافة المواليد على مستوى المحافظة

وتستعرض «الوطن» أماكن استخراج بطاقة التموين بسوهاج 2023 ودورة الحصول على البطاقة والأوراق المطلوبة لإصدار البطاقة أو إضافة المواليد.

أماكن استخراج بطاقة التموين بسوهاج 2023

وقال «محمد إبراهيم»» وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إن عدد أماكن استخراج بطاقة التموين بسوهاج 2023 يصل إلى 66 مكتبا في 66 مجلسا قرويا، بالإضافة إلى 9 مكاتب لخدمة المواطنين بجميع مراكز وأحياء ومدن سوهاج.

استخراج البطاقة التموينة

وأضاف وكيل تموين سوهاج في تصريح لـ«الوطن» أن أماكن استخراج البطاقة التموينة تغطي كافة أنحاء المحافظة ومجهزة بالأجهزة والموظفين لتلقي الطلبات وإنهائها وتسليمها للمواطنين وتنشيطها للحصول على الدعم والخبز والسلع المدعمة من المنافذ المختلفة.

الأوراق المطلوبة في أماكن استخراج بطاقة التموين بسوهاج 2023

أوضح وكيل تموين سوهاج، أن خطوات الحصول على الخدمة والأوراق المطلوبة في أماكن استخراج بطاقة التموين بسوهاج 2023 كالتالي:

يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له وبرقم بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة.

صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009.

ويفحص مكتب التموين المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار أي بطاقات مكررة، ويقوم مكتب التموين بإرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات.