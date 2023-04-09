أماكن استخراج بطاقة التموين بالغربية 2023.. 41 مكتبا تغطي مدن المحافظة

وفرّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، عددا من أماكن استخراج بطاقة التموين 2023 بالغربية، وعددها 41 مكتبا موزعة على مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وهو ما يسهل على المواطنين سرعة إنهاء إجراءات استخراج بطاقة التموين وسرعة استلامها بعد إنهاء كل الإجراءات والأوراق المطلوبة.

تجهيزات أماكن استخراج بطاقة التموين بالغربية

وأوضح المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن عدد مكاتب او أماكن استخراج بطاقة التموين 2023 بالغربية 41 مكتبا، موزعة على مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن المكاتب مجهزة بالأجهزة والشبابيك والموظفين لتلقي الطلبات وإنهائها وتسليمها للمواطنين وتنشيطها للحصول على الدعم و الخبز والسلع المدعمه من المنافذ المختلفة.

أماكن استخراج بطاقة التموين 2023 بالغربية

وتنتشر مكاتب أو أماكن استخراج بطاقة التموين 2023 بالغربية، في مدن ومراكز وقرى المحافظة، بواقع 7 مكاتب في مدينة وقرى طنطا، و8 مكاتب في مدينة وقرى المحلة الكبرى، و5 مكاتب في مدينة وقرى السنطة، و9 في مدينة وقرى زفتى، و5 مكاتب في مدينة وقرى قطور، وفي مدينة وقرى كفر الزيات 7 مكاتب،

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين بالغربية

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن استخراج بطاقة التموين 2023 بالغربية، تتضمن عدة خطوات وأوراق، وهي كالتالي:

- يتقدم المواطن بطلب استخراج بطاقة التموين الجديدة إلى مكتب التموين التابع له.

- صور بطاقة الرقم القومي إلى رب الأسرة والزوجة

- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين

- المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أنه عقب ذلك يتم فحص الأوراق والمستندات ومراجعتها، للتأكد من عدم وجود نقص فيها، أو وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين وذلك لضمان عدم إصدار اى بطاقات مكررة.

وأشار إلى أن يعقب ذلك إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستخراج بطاقة التموين 2023 بالغربية، ثم يستلم المواطن البطاقة والرقم السري، ويحق له الحصول المقررات التموينية من خلال البطاقة التموينية الجديدة.