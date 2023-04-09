أماكن استخراج بطاقة التموين بدمياط 2023.. الأوراق والشروط

وفرت الدولة للمواطنين دعما على السلع الغذائية الأساسية، فيما يعرف بالسع التموينية، عبر مديريات وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، ويجرى استخراج بطاقات تموينة للمواطنين بالمحافظة، من أماكن استخراج بطاقة التموين بدمياط 2023.

ويمكن ذلك من خلال أماكن استخراج بطاقة التموين بدمياط 2023، والتي تمكن المواطن من الحصول على السلع الغذائية المدعمة عبر التموين، وتضم عدد أفراد الأسرة المستحقة للتموين.

أماكن استخراج بطاقة التموين بـدمياط 2023

أماكن استخراج بطاقة التموين بـدمياط 2023 حددتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، عبر بيان لها، ليختار المواطنون المستحقون لدعم السلع التموينية، ولكل منهم بطاقة تموينية لاستلام السلع الغذائية الأساسية.

وتنشر «الوطن» عبر خدماتها المتعددة لمتابعيها أماكن استخراج بطاقة التموين بدمياط 2023، وفقا لبيان مدرية التموين والتجارة الداخلية، كالتالي:

مكتب تموين محب والسيالة بشارع المطحن بقرية محب والسيالة بمدينة دمياط

مكتب تمون دمياط 4 بشارع كورنيش النيل بالأعصر بعمارة الشرق بدمياط

مكتب تموين دمياط 1

بمساكن المظلوم بميدان سرور بدمياط

مكتب دمياط 2 بعمارة الشرق بشارع الكورنيش النيل الأعصر بالدور 2 بدمياط

مكتب دمياط 3 بالحى الثالث بدمياط

مكتب تموين الشعراء بقرية الشعراء بدمياط .

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة

التموين

حددت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط عدة أوراق مطلوبة للحصول على بطاقة التموين، وهي: صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصور شهادات ميلاد الأبناء المضافين على بطاقة التموين، وإيصال كهرباء أو تليفون أو غاز، وبيان حالة للمواطن.

شروط الحصول على بطاقة التموين في دمياط 2023

أوضحت مديرية التموين واتجارة الداخلية بمحافظة دمياط شروط الحصول على بطاقة التموين للمستفيدين من الدعم التمويني، وهي:

- أن يكون من سكان المنطقة التابع لها مكتب التموين.

- من مستحقى الدعم التمويني.

إجراءات طالب خدمة الحصول على بطاقة تموين

وأوضح بيان مديرية التموين بمحافظة دمياط، أن إجراءات طلب الحصول على بطاقة تموين، يبدأ بتقديم الطلب إلى مكتب التموين التابع له المستفيد، مرفق به الأوراق المطلوبة للتقديم، وانتظار صدور البطاقة ثم استلامها من المكتب الذي تم التقديم به.