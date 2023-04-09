أماكن استخراج بطاقة التموين 2023 بمطروح.. الشروط والأوراق المطلوبة

تنتشر أماكن استخراج بطاقة التموين بمطروح 2023، في العديد من المراكز والمدن على مستوى المحافظة، في ظل الخدمات التي تقدمها مديرية التموين والتجارة الداخلية لجميع الأهالي، من استخراج بطاقات جديدة، وعمل بدل فاقد أو تالف.

أماكن استخراج بطاقة التموين بمطروح 2023

وحول أماكن استخراج بطاقة التموين بمطروح 2023، قالت المهندسة هند محمود، مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، لـ«الوطن»، إن مكاتب التموين على مستوى المحافظه يتاح بها استخراج بطاقة جديدة بحسب محل إقامة المواطنين، ووفقا لعدد من الأوراق الرسمية.

وتتواجد أماكن استخراج بطاقة التموين 2023 بمطروح في مدن مرسى مطروح، حيث مكتب تموين مرسى مطروح الرئيسي بشارع المحطة، بجوار مجلس مدينة مطروح، ومكتب تموين مدينة الحمام، ومكتب تموين مدينة العلمين، ومكتب تموين مدينة الضبعة، ومكتب تموين مدينة النجيلة، ومكتب تموين مدينة سيدي براني، ومكتب تموين مدينة السلوم، ومكتب تموين مدينة سيوة.

أوراق مطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة في مطروح

وأضافت مساعد وكيل تموين مطروح، أن هناك مستندات يتم تقديمها الى مكتب التموين لاستخراج بطاقة جديدة، وهي كالتالي:-

- صورة البطاقة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء.

- إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز.

- مستندات دالة على حالة المواطن.

- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد المستفيدين.

- مستندات دالة على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.

شروط استخراج بطاقة التموين

ولابد من توافر شروط كي يتم السماح واستلام مستندات قبل استخراج بطاقة التموين وهي:-

- أن يكون المتقدم من سكان المنطقة التي يخدمها مكتب التموين وليس من سكان حي أخر.

- تحديد فرد داخل بطاقة أو فصل اجتماعي أو متزوج.

- تقديم المستندات والانتظار حتى يتم استخراج البطاقة والذهب الي المكتب واستلامها من خلال صاحبها.