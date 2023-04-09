مسلسل ضرب نار الحلقة 18.. حكاية جديدة لياسمين عبدالعزيز وشقيقتها بعد الأزمة الأخير

يعرض اليوم مسلسل ضرب نار الحلقة 18 على شاشة ON وON دراما، وفي الحلقة السابقة من المسلسل بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، كانت الإثارة حاضرة، فقد خرج جابر الكوماندا من السجن، وطلبت يمنى من أدهم التخلص من مهرة، ووافق زيدان على طلب مهرة بأن تعمل معه.

مسلسل ضرب نار الحلقة 18

ومن المتوقع أن تبدأ أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 18 بحكاية جديدة لمهرة وشقيقتها بعد الأزمة الأخيرة التي وقعا فيها في الحلقة الماضية عندما كشفت مهرة صديقتها المقربة سحر عن هوية ابنها، التي اقترحت عليها أن تنسب ابنها من جابر إلى زيدان، وهو ما وافقت عليه ووافق عليه زيدان، واختارت مهرة اسم حسن، وهو الاسم الذي اتفقت عليه سابقا هي وجابر على تسمية أول أطفالهم، ووقع جابر على الأرض نتيجة إصابته، ما ترتب عليه دخوله المستشفى.

زاوج مهرة من زيدان في مسلسل ضرب نار

وتزوجت مهرة من زيدان بعد ولادة طفلها حسن، في وجود شقيقها وشقيقتها، وعندما أراد زيدان منحها عقدا من الألماظ رفضت خلع قلادة جابر الأثرية، وقالت إنّها تخص والدتها الراحلة.

تتوالى الأحداث وتزداد إثارة وتشويقا في مسلسل ضرب نار، إذ تواجه الفنانة ياسمين عبد العزيز «مهرة»، شقيقتها آيسل رمزي «لولي»، بحقيقة وجودها في ملهى ليلي، لكنها توهمها بأنها كانت في عيد ميلاد أحد أصدقائها، وعندما تفتش مهرة في غرفتها تجد زجاجات من الكحول، لتضربها بشدة.