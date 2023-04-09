«تعليم نجع حمادي» تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا بموجهي أوائل المواد الدراسية الأساسية والمواد غير المضافة للمجموع، بحضور مديري المراحل التعليمية، وممثلي قسم التطوير التكنولوجي، ومسؤول المطبعة السرية، للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022/2023.

إعداد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأكد مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، ضرورة إعداد امتحان الفصل الدراسي الثاني طبقا لمواصفات الورقة، مع التشديد علي خلو الورقة الامتحانية من الأخطاء اللغوية والفنية، وكذا نماذج الإجابة.

وشدد مدير عام الإدارة، علي ضرورة وضع ورقة امتحانية للطلاب للمتخلفين عن امتحان الفصل الدراسي الأول، وإعداد امتحان لطلاب وتلاميذ الدمج للفصل الدراسي الثاني، وإعداد امتحان لطلاب الدمج المتخلفين عن الفصل الدراسي الأول، مشددا على تنفيذ المهام الأدائية لتلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي، مع الاتفاق علي الموعد نهائي لتسليم الامتحانات للمطبعة السرية لبدء أعمالها.

تسليم امتحانات الأول والثاني الثانوي

وطالب المدير العام ، بإعداد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، وتسليمها لقسم التطوير التكنولوجي بالإدارة لرفعها علي المنصة الإلكترونية عن طريق المكلفين بذلك تحت إشراف الموجه الأول بالإدارة، علي أن تسلم نسخة ورقية لامتحان طلاب المنازل، فضلا عن إعداد امتحان للصفين الأول والثاني الثانوي «مقالي» ودمج.