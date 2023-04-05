«تعليم قنا» تعلن نتائج مسابقة «مدارس بلا تدخين»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا نتيجة مسابقة مدارس بلا تدخين «قوتي في صحتي – الإدمان مدمر»، التي نفذها توجيه عام التربية الاجتماعية بين مدارس المديرية للمراحل التعليمية المختلفة العام والفني، وذلك في إطار التوعية بمخاطر التدخين والتعريف بأضراره الصحية والاجتماعية والسلوكية.

أقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر زيان مدير عام الأنشطة التربوية، وأعدها أحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية وسيد مرزوق الموجه الأول للمديرية .

المدارس الفائزة

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم، فازت الفاوية الابتدائية بدشنا بالمركز الأول، والتحرير الابتدائية بقوص المركز الثاني، وفرشوط الجديدة بالمركز الثالث.

بينما عن المرحلة الإعدادية فازت بالمركز الأول الشهيدة ميار الإعدادية بنجع حمادي، وابن دقيق العيد بقوص المركز الثاني، والعليمات الإعدادية بأبوتشت مركز ثالث.

حققت مدرسة الشهيد خالد عبد العاطي الثانوية المشتركة أول المرحلة الثانوية للمديرية، و انور السادات الثانوية بنجع حمادي المركز الثاني ، الشرقي سمهود المشتركة بأبوتشت المركز الثالث، وتواجدت مدارس التعليم الفني في المسابقة بقوة من خلال حصول مدرسة الوقف التجارية على المركز الأول و الزخرفية بنجع حمادي مركز ثاني، و دشنا الصناعية بنات مركز ثالث.