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موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023 في الجزائر ومدتها

كتب:

منى سعيد
08:26 م | الجمعة 07 أبريل 2023
إجازة عيد الفطر المبارك 2023 في الجزائر

إجازة عيد الفطر المبارك 2023 في الجزائر

يتابع الكثير من المواطنين في الشرق الأوسط، خاصة المقيمين في الدول العربية الشقيقة، موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023 في الجزائر، التي حددتها السلطات الحكومية هناك بواقع يومين إجازة فقط.

في التقرير التالي، تقدم جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الموضوعات الخدمية التي تجيب على تساؤلات القراء في كافة أنحاء الشرق الأوسط، موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023 في الجزائر، التي جاءت على النحو الآتي:

موعد عيد الفطر في الجزائر 1444 هجريا

وبحسب إمساكية شهر رمضان الكريم، التي أعلنتها السلطات الجزائرية في بداية  الشهر الكريم، فلكيًا يأتي عيد الفطر المبارك في الجزائر بداية من الجمعة 21 أبريل وحتى 23 من الشهر نفسه.

بينما يتم إعلان موعد عيد الفطر المبارك، شرعًا في الجمهورية الجزائرية يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان.

إجازة عيد الفطر المبارك 2023 في الجزائر

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة الجزائرية، ووفقًا للتقويم الرسمي وجدول الأعياد في الجمهورية الجزائرية، فإن عطلة عيد الفطر المبارك للعام الجاري، تكون يومين فقط، وهي من الجمعة 21 أبريل والسبت 22 من الشهر نفسه

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