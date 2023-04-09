إزالة أكبر عشوائية بمصر القديمة بعد صرف التعويضات ونقل الأسر لوحدات سكنية

تواصل الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد، رئيس الحي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والأجهزة المعنية وسكرتير عام الحي، استكمال إزالة منطقة عزبة أبو قرن، وتعد أكبر عشوائية في نطاق حي مصر القديمة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتخلص من العشوائيات، ونقل سكانها لمجتمعات عمرانية حضارية جديدة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بالقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تعويضات للأسر المستحقة

وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تم صرف تعويضات للأسر المستحقة في أبو قرن مع نقل عدد كبير من الأسر إلى وحدات سكنية، وأوشكت أعمال الإزالة على الانتهاء بعد إتمام أعمال الإخلاء لأكبر منطقة عشوائية تمهيدا لتطويرها.

انتظام سير العمل

ومن ناحية أخرى، وجّه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بانتظام سير العمل في المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات للجمهور وإزالة أي عراقيل، والعمل على الإنجاز في تقديم الخدمة.

وفي سياق متصل، استقبل اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، اللواء أحمد الحجاوي، مدير مشروع ميكنة وتطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط، ومشرفي عام مراكز إصدار تراخيص المحال العامة لمتابعة العمل بالمركز التكنولوجي والعمل على تطويره والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بسرعة وسهولة.