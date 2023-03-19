صرف التعويضات لسكان عزبة «أبو قرن» لإزالة أكبر منطقة عشوائية بمصر القديمة

تشهد محافظة القاهرة استكمال إزالة منطقة عزبة أبو قرن بنطاق حى مصر القديمة ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، حيث واصلت الأجهزة التنفيذية لحى مصر القديمة وكافة الجهات الأمنيه والأجهزة المعنية بالمحافظة بقيادة اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، يرافقه سكرتير عام الحي ومدير منطقة الإسكان، استكمال إزالة منطقة عزبة «أبو قرن» أكبر منطقة عشوائية في نطاق حي مصر القديمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتخلص من العشوائيات، ونقل سكانها لمجتمعات عمرانية حضارية جديدة.

أسفرت أعمال الإزالة في عزبة أبو قرن بالقاهرة منذ 12 فبراير وحتى الآن عن هدم كلي لـ13 عقارا من إجمالي 22 عقارا ملكية خاصة، وهدم 5 عقارات أملاك دولة، فضلا عن هدم 4 عقارات جزئيًا، مع استمرار الأعمال بعد صرف التعويضات للأسر المستحقة.