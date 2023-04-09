أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في مطروح والأوراق المطلوبة

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في مطروح تنتشر على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثماني، من خلال الإدارات الصحية ومكاتب الصحة بها، لتقديم خدمات متميزة للعروسين المقبلين علي الزواج والاطمئنان عليهم من خلال الكشوفات الطبية، وذلك بعد إلغاء التعامل نهائيا بالشهادات الطبية الورقية القديمة.

وحول أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في مطروح، أعلنت مديرية الصحة بمطروح في بيان سابق لها عن المنشآت الصحية التي يتوجه لها الراغبون للحصول على الخدمة الطبية وتوقيع الكشف الطبي واستخراج الشهادة، وهي كالتالي:-

- مكتب صحة مدينة مرسى مطروح.

- المركز الطبي في الكيلو 4 بمطروح.

- مستشفى الحمام المركزي.

- مستشفى العلمين بادارة العلمين الصحية.

- مستشفى الصبعة المركزي.

- مستشفي رأس الحكمة المركزي.

- مستشفي مطروح العام.

- مستشفى النجيلة المركزي.

- مكتب الصحة بإدارة سيدي براني الصحية.

- مكتب الصحة بإدارة السلوم الصحية.

- مستشفى سيوة المركزى ومكتب الصحة.

الأوراق المطلوب لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

وخلال استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في مطروح، يجب التقدم بالأوراق المطلوبة، وتتمثل في التالي:-

- أصل شهادة الميلاد للعروسين.

- عدد 4 صور شخصية لكل فرد.

تكلفه الشهادة الصحية للزواج

وعلى كل راغب في استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في مكاتب الصحة ومستشفيات محافظة مطروح أن يسدد رسوم قبل توقيع الكشوفات الطبية، عبارة عن مبلغ 220 جنيها، تشمل جميع الرسوم والتحاليل الطبية ومستند الشهادة، واستلام إيصال بها ويعقبها الكشف الطبي وانتظار صدور الشهادة.

مدة صلاحية الشهادة الصحية للزواج 2023

وكشفت مديرية الصحة بمطروح، أن مدة صلاحية الشهادة الصحية للزواج هي 6 أشهر فقط، وبعدها لا تصلح، ومن يتجاوز المدة عليه أن يتقدم لاستخراج شهادة أخرى وسداد رسوم جديدة.