أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة شمال سيناء باتت محل اهتمام أبناء المحافظة، ولذلك قال الدكتور حاسم حمدي وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء إن المديرية برئاسة الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة، على تسهيل مهام الأزواج الذين يرغبون في الحصول على الشهادة الصحية وإن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة شمال سيناء.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في محافظة شمال سيناء

مستشفى العريش العام

الوحدة الصحية بميدان الرفاعي

مستشفى الشيخ زويد المركزي

مستشفى بئر العبد النموذجي

مستشفى نخل والحسنة بوسط سيناء

على أن تكون الشهادة الصحية مسجلة في سجلات التابعة لمديرية الصحة، بعد أخذ العينات وأستخراج التحاليل المطلوبة، ومسجل عليها رقم التسجيل الخاص.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

قال الدكتور حاسم حمدي وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء إن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023، هي:

بطاقة الرقم القومي للعريس سارية.

صورة الرقم القومي للعروس سارية.

تكلفة الشهادة الصحية للزواج

وتبلغ قيمة تكلفة الشهادة الصحية للزواج بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في بيان صحفي، فإنّها تبلغ نحو 220 جنيهًا بينها 180 جنيهًا قيمة رسوم التحاليل، فضلًا عن 40 جنيهُا رسوم طباعة نتيجة التحاليل.

أنواع التحاليل الشهادة الصحية للزواج

وتشمل فحوصات ما قبل الزواج نحو 12 نوعًا من أنواع التحاليل الشهادة الصحية للزواج وتتضمن:

فحص RH معملي.

تحديد نسبة الهيموجلوبين في الدم.

تحديد فصيلة الدم.

اكتشاف الأمراض الفيروسية متضمنة فيروس C وB، والالتهاب الكبدي الفيروسي.

الكشف عن الأمراض غير السارية مثل الضغط، والسكر، والسمنة.

الكشف عن فيروس الإيدز نقص المناعة المكتسبة HIV.

اكتشاف الأمراض الوراثية مثل الأنيميا المنجلية، وأنيميا البحر المتوسط.

فحص نفسي للتأكد من عدم وجود أي ظواهر تؤثر على الحالة النفسية من خلال استبيان نفسي والتأكد من القدرة على القيام بالوظائف العادية.

المشورة للوقاية من الأمراض غير السارية.

الحد من الأمراض المنقولة من الأم للجنين.

الحد من الأمراض المنقولة جنسيًا.

الإحالة للجهات المختصة في حالة اكتشاف أي مرض وراثي أو إصابة فيروسية.

مدة صلاحية شهادة الزواج

وتبلغ مدة صلاحية شهادة الزواج نحو 6 أشهر فقط بدايةً من تاريخ إصدارها، ويتم عمل التحاليل في مدة تقل عن 14 يومًا قبل الزواج.