خصصت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل الوزارة، أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الفيوم والأوراق المطلوبة حيث بلغ عدد أماكن استخراج الشهادة نحو 7 أماكن منتشرة في مركز المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية وفحص المُقبلين على الزواج والتي انطلقت في شهر فبراير المُنصرم.

ومع اقتراب عيد الفطر المُبارك والذي ينعقد خلاله الكثير من حفلات الزفاف بالإقليم، تستعرض «الوطن» أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الفيوم والأوراق المطلوبة وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الفيوم

وجرى فتح 7 أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الفيوم وتشمل الأماكن التالية:

مدينة الفيوم.. وتشمل المركز الطبي بالحادقة. مقر 2 بمدينة الفيوم المركز الطبي الحضري بكيمان فارس. مركز الفيوم.. الوحدة الصحية بقرية العزب. مركز سنورس.. المركز الطبي بالمدينة. مركز طامية.. المركز الطبي بالمدينة. مركز أبشواي.. المركز الطبي بقرية أبو جنشو. مركز يوسف الصديق.. المركز المتميز بقرية الشواشنة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

وفيما يخص الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 فإنّها تشمل الآتي:

بطاقة الرقم القومي للعريس.

صورة الرقم القومي للعروس.

تكلفة الشهادة الصحية للزواج

وتبلغ قيمة تكلفة الشهادة الصحية للزواج بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في بيان صحفي، فإنّها تبلغ نحو 220 جنيهًا بينها 180 جنيهًا قيمة رسوم التحاليل، فضلًا عن 40 جنيهُا رسوم طباعة نتيجة التحاليل.

أنواع التحاليل الشهادة الصحية للزواج

وتشمل فحوصات ما قبل الزواج نحو 12 نوعًا من أنواع التحاليل الشهادة الصحية للزواج والتي تتضمن الآتي:

فحص RH معملي. تحديد نسبة الهيموجلوبين في الدم. تحديد فصيلة الدم. اكتشاف الأمراض الفيروسية متضمنة فيروس C وB، والالتهاب الكبدي الفيروسي. الكشف عن الأمراضي الغير سارية مثل الضغط، والسكر، والسمنة. الكشف عن فيروس الإيدز "نقص المناعة المكتسبة" HIV. اكتشاف الأمراض الوراثية مثل الأنيميا المنجلية، وأنيميا البحر المتوسط. فحص نفسي للتأكد من عدم وجود أي ظواهر تؤثر على الحالة النفسية من خلال استبيان نفسي والتأكد من القدرة على القيام بالوظائف العادية. المشورة للوقاية من الأمراض الغير سارية. الحد من الأمراض المنقولة من الأم للجنين. الحد من الأمراض المنقولة جنسيًا. الإحالة للجهات المختصة في حالة اكتشاف أي مرض وراثي أو إصابة فيروسية.

مدة صلاحية شهادة الزواج

وتبلغ مدة صلاحية شهادة الزواج نحو 6 أشهر فقط بدايةً من تاريخ إصدارها، ويتم عمل التحاليل في مدة تقل عن 14 يومًا قبل الزواج.