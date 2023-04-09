تعد الأعياد موسما لحفلات الزواج في صعيد مصر فيقبل العديدون على الزواج في فترة الأعياد، لذلك نقدم لك أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في أسوان والأوراق المطلوبة.

معرفة أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في أسوان والأوراق المطلوبة ستوفر الوقت والجهد على المقبلين على الزواج حيث تنتشر المكاتب بشتى مدن ومراكز محافظة أسوان في دراو وإدفو وكوم امبو ونصر النوبة ومدينة أسوان.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في أسوان والأوراق المطلوبة

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في أسوان والأوراق المطلوبة حددتها مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسوان عبر بيان لها تضمن الأماكن التي تجرى بها الفحوصات، ورسوم التحاليل وأنواع التحاليل التي يجريها المتقدمين للفحص ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في أسوان

وتنشر «الوطن» في إطار خدماتها التي تقدمها لمتابعيها أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في أسوان والأوراق المطلوبة، وفقا لمديرية صحة أسوان.

وحدة طب أسرة النزل بقرية النزل بجوار مركز الشباب بمدينة ادفو شرق أسوان

وحده طب أسرة الحبار بقرية الحباري بمدينة إدفو غرب أسوان

مركز طبي السيلم طلع الصداقة بجوار مخزن البيبسى بأسوان

مركز رعاية طفل أول القطبي بجوار مسجد الطابية بأسوان

مركز طبي دراو بمركز دراو خلف مركز شرطة دراو

مركز رعاية طفل كوم امبو، الرمد الغربي بجوار موقف البيارة بمدينة كوم أمبو بأسوان.

وحده طبأسرة الدروت نقالة مركز نصر النوبة بجوار مستشفى نصر النوبة بأسوان.

مدة صلاحية شهادة الزواج

أفادت مديرية الصحة بمحافظة أسوان المواطنين عبر بيان لها بأن مدة صلاحية شهادة الزواج ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بمحافظة أسوان تصل إلى ستة أشهر من تاريخ الإصدار، من أحد المكاتب الصحية المعتمدة، حيث لايعتد بأى مركز خلافها.

وأوضحت أنه في حالة مرور 6 أشهر على تاريخ إصدار الشهادة يتم إعادة الفحص مرة أخرى وإعادة دفع رسوم شهادة الزواج مرة أخرى، ,اهابت بالمتقدمين للزواج أن يتم إجراء الفحوصات قبل 14 يوما من تاريخ عقد القران.

أنواع لتحاليل الشهادة الصحية للزواج

يجرى المتقدمون للزواج بمحافظة أسوان عدة تحاليل ضمن النمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج للطرفين وضحتها مديرية صحة أسوان بانها تحاليل،

تحاليل الأمراض المعدية

تحليل الفيروس الكبدي B

تحليل الفيروس الكبدي C

تحليل فيروس الإيدز (AIDS)

تحليل الأمراض الوراثية

تحليل الأنيميا المنجلية

تحليل الثلاسيميا

تحليل السكر

تحليل مستوى ضغط الدم

تحليل نسبة السمنة

تحليل فصيلة الدم

تحليل العامل ريزوس

تحليل نسبة الهيموجلوبين في الدم

الأوراق المطلوب لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

حددت مديرية الصحة بمحافظة أسوان الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بعدة مستندات من الطرفين المقبلين على الزواج هي:

أصل بطاقة الرقم القومي سارية

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي

صور شخصية للمقبلين على الزواج عدد 6 صور .

تكلفة الشهادة الصحية للزواج

حددت المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج تكلفة الشهادة الصحية للزواج ب220 جنيها بينها 180 جنيها تكلفة التحاليل المقدمة و40 جنيها مقابل الطباعة .