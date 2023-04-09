أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 جنوب سيناء والأوراق المطلوبة

قال الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء في تصريح خاص اليوم إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بفحص المقبلين على الزواج مستمرة في مراكز طب الأسرة ومستشفيات جنوب سيناء لذلك إليك أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 جنوب سيناء.

أضاف أن المبادرة تعمل في 10 مراكز طبية منتشرة على مستوى المحافظة وتقدم للشباب المقبل على الزواج خدمات التحليل والحصول على شهادة معتمدة تفيد خلوهما من الأمراض.

أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 جنوب سيناء

أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء أنه جرة تخصيص 10 أماكن منتشرة على مستوى المحافظة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج وهي:

１- مركز طب أسرة رأس سدر.

２- مركز طب أسرة أبو صويرة.

３- مركز طب أسرة أبوزنيمة.

４- مركز طب أسرة السلام أبورديس.

５- مركز طب أسرة المنسية.

６- مركز طب أسرة الحبيل.

７- مركز طب أسرة الرويسات.

８- مركز طب أسرة دهب.

９- مركز طب اسرة المزينة.

１０- مركز طب أسرة الإسباعية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

أوضح الدكتور أيمن رخا رئيس فرع الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء لـ«الوطن» أن مراكز طب الأسرة الموجودة بالمحافظة هي تابعة لهيئة الرعاية الصحية وتقدم خدمات فحص للمقبلين على الزواج تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضاف أن الأوراق المطلوبة هي أصل وصورة بطاقة الشاب والفتاة المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى صور شخصية ويتم اخطارهم بالنتيجة خلال 15 يوما من تاريخ أخذ العينات، ويحصلان على شهادة معتمدة من وزارة الصحة.

أنواع التحاليل الشهادة الصحية للزواج

قال مدير الرعاية الصحية بجنوب سيناء إن المتقدمين للفحص ضمن المبادرة يأتون إلى مراكز طب الأسرة المنتشرة إلى مستوى المحافظة وعددها 10 ويتم أخذ عينات منهما.

وتابع: «يتم إرسال العينات إلي المعامل المركزية بالقاهرة ثم تعود نتيحة التحاليل إلى المركز الذي تم أخذ العينة منه وهي شهادة رسمية تسلم لهما».

تكلفة الشهادة الصحية للزواج

يقوم المقبلون علي الزواج بدفع مبلغ 180 جنيها في مركز طب الأسرة النابع له ويأخذ إيصال رسمي مختوم وهي رسوم التحليل وسحب العينات.

عند وصول الشهادة يتم دفع مبلغ 40 جنيها وبذلك تكون قيمة إجمالي الشهادة الصحية للزواج 220 جنيها فقط.

وقال الدكتور أيمن رخا إن مراكز طب الأسرة بالمحافظة تقوم بعقد ندوات تثقيفية للمترددين على المراكز لعمل فحص المقبلين على الزواج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.