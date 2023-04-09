طارق الشناوي: مسلسل عملة نادرة كان به أكثر من رهان صائب

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الدراما التليفزيونية هي المائدة المستديمة، ومنذ الستينيات، وتحديدا افتتاح التليفزيون المصري، والجمهور بدأ يتواجد حول الشاشة، وأصبحت مصر رائدة في تقديم تفاصيل درامية خاصة بها للعالم العربي بأكمله، واستمرت هذه المسيرة حتى ظهور الفضائيات.

عودة الفنانين بعد غياب

وعن عودة عدد من الفنانين الكبار للتمثيل مثل طارق النهري، سهير المرشدي، هالة صدقي وغيرهم من الفنانين، قال الشناوي، خلال ندوته بـ«الوطن»: «غياب فنان كبير عن الساحة لا يعني تعمُّد غيابه كما يشاع من قبل البعض، الفنان نفسه قد يكون غير قادر على مواكبة العصر والزمن أو إيقاع فن الأداء، خاصة أن فن الأداء يتغير مع تغير الزمن، والفنان الذكي هو الذي يطور أدواته، سواء كان مخرجا أو ممثلا لأن الفنان إذا لم يلاحق هذا التغيير السريع، يؤدي ذلك إلى غيابه عن الساحة بلا شك.

طارق الشناوي ورأيه في عملة نادرة

وعن رأيه في مسلسل عملة نادرة، قال الشناوي: «أرى أن مسلسل عملة نادرة عمل مهم ويحمل رسائل عديدة، أولها اختيار الصعيد ليس اختيارا عشوائيا، والأمر ليس مجرد لهجة، وإن كان من الضروري ضبطها، ولكنها بشكل عام تكون في نهاية قائمة المميزات الخاصة بالعمل، لكن الأهم من اللجهة هو أن تعطي المشاهد الإحساس بالشخصية، ثم الشيء الجميل الآخر أن المسلسل كان به أكثر من رهان صائب، أولاً الفنانة نيللى كريم، التي أعتبرها مثل الصلصال ولديها القدرة على الإقناع، ولديها موهبة أداء كبيرة واستثنائية إذا وجدت مخرجا جيدا وكان هناك نص جيد، لذلك أراها في هذا العمل مبهرة جداً».