الكبير أوي 7 الحلقة 18.. ظهور حزلقوم شقيق جوني

شهدت الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي7، الذي يعرض يوميا في الساعة 6:15 مساء عقب أذان المغرب على قناة أون، ظهور حزلقوم شقيق الكبير وجوني.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 7

وظهر خلال الحلقة 18 حزلقوم بعد شرائه مصنع الشرابية للشربات لإنتاج شرابات برتقالي، ليكتشف أن لدية فرقة نادي الشرابية لكرة القدم ويطلب أن يكون بنفسه صاحب الفريق وبالفعل يترك العمل في المصنع ليكي يتابع فريق الشرابية التابع لمصنعة.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on

ويعرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on البطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل أما الإعادة الثانية فتكون في تمام 2:00 مساء اليوم التالي.