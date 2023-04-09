مسلسل الكبير أوى 7.. من هو سيد اسكوبار؟

شهدت الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 7، تردد اسم بابلو اسكوبار، بعد استغلال شقيق الكبير «جوني» في الترويج للمسرحية في القرية عن زيارة - سيد اسكوبار - اسم خيالي، للقرية، باعتباره ابن عم تاجر المخدرات الشهير بابلو اسكوبار لقدوم الجماهير ورؤية المسرحية، فمن هو سيد إسكوبار.

مسلسل الكبير أوى 7.. من سيد اسكوبار؟

استغل جوني في مسلسل الكبير أوى 7، شائعة انضمام سيد اسكوبار، ابن عم بابلو اسكوبار، للترويج لمسرحيته، ويطلب من هجرس تنظيم مؤتمر صحفي، ويتحدث العترة به على أنّه سيد اسكوبار، لتكون المفاجأة وجود عدد من أعداء بابلو في المؤتمر، يطاردون جوني والعترة وهجرس.

وبابلو أحد أشهر وأخطر تجار المخدرات في العالم، حيث كان يتحكم بنسبة كبيرة في تجارة المخدرات جنوب أمريكا خلال الثمانينيات والتسعينيات وتمكن من إنشاء إمبراطورية مخدرات كبيرة، حيث كان يتحكم بشبكة مهربين وموزعين في جميع أنحاء العالم، وكان يتمتع بنفوذ كبير.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on

يعرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، الساعة 6:15 عقب أذان المغرب، وتكون الإعادة الأولى الساعة 12:30 منتصف الليل، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام الساعة 2:00 مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

ويضم مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عددًا كبيرًا من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي، كما ضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الشرف أبرزهم أحمد السقا ولورديانا و محمد محمود ونور اللبنانية وغيرهم.