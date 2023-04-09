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مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17.. أحمد مكي ينقذ العترة

كتب:

مريم جاد
11:02 ص | الأحد 09 أبريل 2023
مسلسل الكبير اوى 7

مسلسل الكبير اوى 7

توالت أحداث مسلسل الكبير أوى 7 الذي يعرض على قناة ON يومياً عقب أذان المغرب بالتشويق والإثارة حيث محاولة أحمد مكي لإنقاذ العترة ابنه وإعجاب المشاهدين بمشاهد الحلقات السابقة.

يشهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17 أحداثاً جديدة بمصير العترة ابنه، إذ يستطيع أحمد مكى مساعدته وإنقاذه عن طريق تركيبه دكتور شرشابي ليجعله يعود صغيراً مره أخرى.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on

يُعرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، الساعة 6:15 عقب أذان المغرب، وتكون الإعادة الأولى الساعة 12:30 منتصف الليل، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام الساعة 2:00 مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

ويضم مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عددًا كبيرًا من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي، كما ضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الشرف أبرزهم أحمد السقا ولورديانا و محمد محمود ونور اللبنانية وغيرهم. 

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بقلم مريم جاد