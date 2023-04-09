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مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 17.. تركيبة شرشابي تنقذ العترة

كتب:

سهيلة هاني
11:54 ص | الأحد 09 أبريل 2023
 مشهد من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

 مشهد من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

حصد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 17 تفاعلا كبيرا من الجمهور بعد الأحداث الكوميدية والمثيرة التي شهدتها الحلقة، بعد عودة العترة إلى طبيعته مرة أخرى، قبل أن يتحول إلى رجل مسن بسبب وصفات الدكتور ربيع، الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد، ووضع تحول العترة إلى رجل مسن جوني وهجرس والعترة نفسه في مشاكل كبيرة مع رجال العصابة.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 17

ومسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 17 بدأت أحداثه مع ذهاب الدكتور ربيع الذي يجسّد دوره بيومي فؤاد، والكبير أوي، إلى البروفسير شرشابي الذي يجسد شخصيته حمزة العيلي، ليساعدهم في إيجاد حل لمشكلة العترة وعودة جسمه إلى طبيعته مرة أخرى. 

أحداث من مسلسل الكبير أوي 7 

وعلى الجانب الآخر، كان يستعد جوني للمسرحية التي يقوم بعملها مع هجرس، إذ كانت الجرائد كلها تتحدث عن مشاركة سيد سكوبار في مسرحة بالمزاريطة، الذي سيجسد دوره العترة وهو رجل مسن، وسعد جوني كثيرا بهذا الخبر لأنها وسيلة دعاية للمسرحية، وذلك خلال مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 17.

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بقلم سهيلة هاني