انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 5 جنيهات

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، تراجعا في نهاية التعاملات اليوم، بعد حالة استقرار منذ يوم الجمعة الماضي، إذ انخفض جرام عيار 21 بقيمة 5 جنيهات، كما تراجع سعر عيار 24 الأكثر نقاءً بـ6 جنيهات.

تراجع سعر الذهب

ووصل سعر عيار 21 الآن 2165 جنيها بدلا من 2170 جنيهًا في بداية التعاملات اليوم، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محال الصاغة 2474 جنيهًا بدلا من 2480 جنيهًا للشراء.

وسعر الذهب جرام عيار 18، للشراء 1856 جنيهًا، وعيار 14 وصل سعره إلى 1443 جنيهًا، كما أن سعر الذهب عيار 12، 1237 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية 17320 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا

ويذكر أن أسعار الذهب عالميًا، تشهد استقرارا هذه الفترة وتحديدا منذ يوم الجمعة الماضية حيث وصل سعر الأوقية إلى 2009 دولارات، وكيلو الذهب عالميا 64585 دولارا.