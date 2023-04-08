مجلس الذهب العالمي: ارتفاع سعر المعدن الأصفر 9% في مارس الماضي

ذكر تقرير للمجلس العالمي للذهب أنّ الأزمة المصرفية الأخيرة زودت من تدفقات الاستثمار في اتجاهات الذهب خاصة من صناديق الاستثمار المتداولة مارس وحيازات الذهب وتدفقاته بالدولار الأمريكي.

وأضاف التقرير أنّ صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب والمنتجات المماثلة تمثل جزءًا كبيرًا من سوق الذهب، إذ يستخدمها المستثمرون المؤسسون والأفراد لتنفيذ العديد من استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وقد أدى انخفاض العائدات وضعف الدولار وشراء الملاذ الآمن إلى رفع سعر الذهب في مارس بنسبة 9%، مدعومًا بأزمة الصناعة المصرفية الأخيرة، وكان هذا مساهمًا رئيسيًا في صافي التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب المدعومة ماديًا خلال شهر مارس، وتدفق المستثمرون على الذهب بكميات كبيرة بعد 12 مارس، بعد انهيار بنك وادي السيليكون.

وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة العالمية للذهب ، بقيادة الصناديق الأوروبية ، صافي تدفقات صافية بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي بكمية تزيد على 32 طنًا في مارس ، مما وضع حدًا لسلسلة الخسائر التي استمرت 9 أشهر.

وارتفعت قيمة حيازات الذهب بمقدار 32 طنًا لتصل إلى 3444 طنًا، ومع ذلك لم تكن التدفقات الوافدة لشهر مارس كافية لعكس التدفقات السلبية في يناير وفبراير، مما أدى إلى صافي تدفق خارج قدره 1.5 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2023.

وأدت القوة في سعر الذهب إلى تحسين جاذبية صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، وخلال الربع الأول ، شهدت صناديق أمريكا الشمالية أكبر تدفق إقليمي داخلي، وتوافقت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة ETF في المنطقة مع اتجاه أسعار الذهب: في حين أدى ضعف أسعار الذهب إلى تدفقات خارجية في فبراير، اجتذبت الارتفاعات الملحوظة في الأسعار تدفقات داخلية خلال شهري يناير ومارس.

وبلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي لسوق الذهب العالمي 183 مليار دولار أمريكي في مارس ، مرتفعاً بنسبة 25% شهريًا وهو الأعلى في عام، وكان هذا أعلى بنسبة 39% من متوسط ​​عام 2022، وارتفع الحجم اليومي في أسواق الذهب الفعلية بنسبة 7% شهريًا، بينما ارتفعت أنشطة التداول في مشتقات الذهب المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بنسبة 57% و51% على التوالي.