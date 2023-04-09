سعر جرام الذهب عيار 21 يواصل استقراره منذ الجمعة.. كم ثمنه الآن؟

واصل سعر الذهب اليوم الأحد في تعاملات منتصف اليوم، حالة الاستقرار التي شهدها المعدن الأصفر منذ صباح يوم الجمعة الماضي، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2480 جنيها، بينما سجل جرام الذهب عيار 22 الأكثر نقاء 2273 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما بلغ سعر الذهب اليوم الأحد، في تعاملات منتصف اليوم 2170 جنيها لعيار 21 داخل محلات الصاغة دون مصنعية، بينما يسجل عيار 18 اليوم 1860 جنيها.

وقد سجل اليوم جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة في مصر 1477 جنيها، وذلك للشراء دون ضريبة، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 1240 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنية الذهب في منتصف تعاملات اليوم، يشهد أيضا استقرارا ملحوظا في مصر داخل محلات الصاغة بدون مصنعية؛ إذ يبلغ سعر الشراء 17360 جنيها، كما يبلغ سعر الأونصة اليوم في السوق المحلي 77128 جنيها، بينما يسجل كيلو الذهب اليوم 2 مليون و480 ألف جنيه.

أسعار الذهب عالميا بالدولار

وعلى الصعيد العالمي، تشهد أسعار الذهب الفترة الراهنة استقرارا ملحوظا أيضا، منذ يوم الجمعة الماضي؛ إذ يبلغ سعر الأوقية 2009 دولارات، بينما يبلغ سعر الجنيه الذهب 45211 دولارا، كما يبلغ سعر كيلو الذهب عالميا 64585 دولارا.