سعر جرام الذهب عيار 21 يغلق على استقرار.. وتوقعات بتراجع خلال أسبوع

اختتمت تعاملات سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت على استقرار متواصل منذ التعاملات الصباحية، دون أي تغيير يذكر، وسط توقعات بتراجعات محدودة خلال الساعات المقبلة، وفقاً لتقرير فني سابق لمؤسسة جولد بيليون.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات المسائية 2170 جنيهاً دون أي تغيير منذ التعاملات الصباحية في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً عند 2480 جنيها، بعد تراجع بلغ 50 جنيها الأسبوع الماضي.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1860 جنيهاً، في حين بيع عيار 14 بسعر 1447 جنيهاً، وعيار 12 بسعر 1240 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) عند 17360 جنيهاً، وسجلت الأوقية بالسعر المحلي 77122 جنيها، والكيلو 2,480,000 جنيه، وذلك بدون حساب المصنعية للأسعار السابقة.