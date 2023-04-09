مبادرة «صوتك مسموع» تستجيب لشكاوى قرية الحلفاية في قنا وتزيل القمامة

استجابت مبادرة «صوتك مسموع» التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية لحل شكاوى المواطنين، لشكوى أهالى قرية الحلفاية قبلى بنجع حمادى محافظة قنا، بشأن انتشار القمامة فى القرية، مما يؤثر بالسلب على البيئة المحيطة بالقرية وعلى صحة القاطنين فيها، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتواصل مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكواهم والرد عليها.

إزالة أسباب الشكوى

وعلى الفور، تواصلت مبادرة «صوتك مسموع» مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا ومركز نجع حمادى وتم نزول حملة ورفع المخلفات، وإزالة أسباب الشكوى.

طريقة التواصل مع صوتك مسموع

جدير بالذكرأن التواصل مع مبادرة صوتك مسموع يتم عن طريق عدة وسائل منها رقم واتساب ، 01150606783، ورقم الخط الساخن 15330، والصفحة الرسمية للمبادرة على فيس بوك، والبريد الإلكتروني، وجرى إضافة فاكس رقم 33374892 لسهوله التواصل مع المبادرة، حيث تتلقى المبادرة أى شكوى من المواطنين بشأن التعديات ومخالفات البناء والإشغالات والقمامة ومواعيد عمل المحلات.