«التنمية المحلية»: شركات تدوير المخلفات تصدر إلى 57 دولة في العالم

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إن الاقتصاد الدائري يستهدف تعظيم الاستفادة من استرداد وستغلال الموارد مشيرا الى ان هناك شركات من القطاع الخاص تعمل في الاقتصاد الدائري وادارة المخلفات وتحديدا إدارة «الكرتون» والآن تقوم بالتصدير إلى57 دولة في العالم.

استراتيجية المخلفات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لنظر طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب طارق نصير، وعشـرين عضـوا مـن الأعضـاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وأضاف خالد قاسم، في كلمته، أنّ هناك استراتيجية للمخلفات ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 تتضمن 3 برامج مهمة منها برنامج البنية التحتية بالتعاون مع عدة وزارات وجهات مصرية لإزالة التراكمات للمخلفات وإنشاء المحطات الوسيطة، وإنشاء مصانع المخلفات، وإنشاء مدافن.

خطط لإنشاء مصانع جديدة للاستفادة من المخلفات الصلبة

وأعلن أن هناك 216 مشروعا لتدوير المخلفات بتكلفة 8.5 مليار جنيه، وهناك مشروعات إنتاج الطاقة من المخلفات بتكلفة 9 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن هناك خططا لإنشاء مصانع جديدة؛ للاستفادة من المخلفات الصلبة لتعظيم الصناعة التحويلية وتحويل المخلفات لطاقة باستخدام تكنولوجيا حديثة ومحارق نظيفة بتكنولوجيا حديثة لا تصدر عنها انبعاثات موضحا أنّ نسبة التدوير 5% وتساعد على توفير الموارد المصرية وتعظيم الاستفادة منها وتقليل الاعتماد على الفحم وتخفيض حجم المخلفات وبيئيا تقليل الانبعاثات الكربونية.