نائب محافظ القاهرة توجّه بإزالة مخالفات البناء بشكل فوري

قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنّ المنطقة الجنوبية بمختلف أجهزتها التنفيذية ستتصدى بكل حزم وحسم لكل أشكال التعديات ومخالفات البناء، ولن يتم التهاون في التعامل مع هذا الملف وصولا للقضاء على هذه المخالفات حماية لحقوق الدولة والأجيال المقبلة، والضرب بيد من حديد ضد التعديات بجميع أشكالها.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، جهود الأجهزة التنفيذية في حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، رئيس الحي، لتنفيذ حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف والتعديات بنطاق الحي، حيث تم إيقاف أعمال بناء بمنطقة أرض العلف بمنطقة كفر العلو بحلوان وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إيقاف أعمال بناء مخالفة عبارة عن قواعد مجهزة للصبّة بشارع محمود سالم متفرع من شارع الرشاح، وجرى مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي، وإيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة الملاءة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

رصد المخالفات

وشددت نائب المحافظ، على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهى الحزم، والإزالة الفورية في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصدي بكل قوة لكل أوجه التعديات والاستجابة السريعة لأي شكاوي واردة مع سرعة التعامل الفوري مع كل ما يطرأ أو ما يقدم من شكاوي أو بلاغات قد تتسبب في معاناة للمواطن بهدف الوصول لحل جذري لها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم.

ووجّهت نائب المحافظ، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الإزالات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية وعدم عودة مثل هذه التعديات مرة أخرى بعد بذل الجهود وتوفير المعدات والفرق المساعدة، خاصة بعد توفير وتفعيل منظومة رصد المتغيرات المكانية للاستفادة منها في التعامل مع أي مخالفة يتم رصدها.

وحدة رصد المتغيرات المكانية بكل حى

وأضافت ان كل حي من أحياء المنطقة الجنوبية لديه وحدة لرصد المتغيرات المكانية والتي ترصد بالاقمار الصناعية وبدرجة دقة عالية والتي تشمل رصد التعديات او ظواهر تعلية المباني او توسعها او انشاء جديد وبصورة محدثة اولا بأول على ان تقوم الأحياء بمتابعتها يوما بيوم وإعداد التقارير الخاصة بالإزالة وحصر أسماء وأماكن المخالفات وتوفير بياناتهم الشخصية والإزالة الفورية.