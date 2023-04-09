الكبير أوي 7 الحلقة 18.. حزلقوم يراهن بسيارته على فوز فريق مصنعه

راهن حزلقوم خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 7، الذي يعرض يوميا في الساعة 6:15 مساء عقب أذان المغرب على قناة أون، منافسة في مباراة كرة قدم.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 7

وأثناء أحداث الحلقة 18 فوجئ حزلقوم بفريق كرة القدم بمصنعة يلعب مباراة في نفس اليوم الذي استلم فيه المصنع مع منافسة والذي يدعي فاروق سماحة، وتم اتفاق بينهم أن صاحب الفريق الخسران سيعطي الآخر سيارته، ويوافق حزلقوم اعتقادا منه أنه سيكسب ولكنه يخسر بفريقة 5 مقابل صفر، ويحصل منافسة على سيارته.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي7، يعرض يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، ويضم عددا من نجوم الكوميديا، أبرزهم أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل.