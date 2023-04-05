المفتي على قناة الناس: الله حكيم لا يفعل شيئا لغير معنى ومصلحة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن اللهَ سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا يفعله لغير معنى ومصلحة، فأفعاله سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة بالغة، لأجلها فعل كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل، فقد قال في كتابه العزيز «وكان اللهُ واسعا حكيما»، مشددًا على أن المسلم يجب عليه العلم بأن الخير في أمنع أحيانا يكون أكثر منه في العطاء، فالإنسان قد يبالغ في شيء يعتقد أن خيره فيه ومع ذلك نجد أن هذا الشيء قد يكون منبع شر وضرر والإنسان يبالغ في طلبه لأنه يجهل حاله.

اللهَ واسع الغنى والرحمة والفضل

وأضاف علام خلال حلقة برنامج «حديث المفتي»، المذاع على فضائية «الناس»، أن اللهَ واسع الغنى والرحمة والفضل، حكيم في جميع أحكامه وأفعاله ويضع كل شيء في موضعه، بل في أفضل موضع، فيعطي بحكمة ويمنع لحكمة، فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه بسبب من العبد لا يستحق معه الإحسان حرمه عدلا وحكمة.

وتابع مفتي الجمهورية، أنه سبحانه وتعالى إن أعطى فبفضله وإن منع فبعدله، فالناس عبيد له ويفعل فيهم ما يشاء ويفعل ما يختار فهو القائل «وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ»، وبالتالي ما كان للناس أن يختاروا شيئا لم يختره اللهُ عزّ وجلَ أو لم يرده إذ كل شيء في هذا الوجود خاضع لإرادته وحده وكل شيء عنده بمقدار.