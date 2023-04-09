أخبار روسيا وأوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي قد يتخلى عن كييف

يمر سنة وشهران على أزمة روسيا وأوكرانيا وسط شكوك في الاتحاد الأوروبي من إمكانية استمرار الدعم المقدم من الكيان الأوروبي إلى أوكرانيا؛ من أجل توفير معدات وأسلحة لها لمواجهة روسيا الاتحادية.

صعوبات من تنفيذ وعود الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا

وفي مستجدات أخبار روسيا وأوكرانيا، قالت صحيفة فيلت آم سونتاج الألمانية، إن الأوساط العسكرية في العاصمة البليجيكية بروكسل وعاصمة الاتحاد الأوروبي، أن هناك تخوفات من عدم الوفاء بعدم القدرة على تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة من عيار 155 ملم، وجاء هذا الحديث بعد أن تعهدت 17 دول من دول الاتحاد بالإضافة إلى النرويج بتقديم إمدادات إلى أوكرانيا بالذخيرة الحية خلال الـ12 شهرًا المقبل.

خطة جديدة في ظل أزمة روسيا وأوكرانيا

في الوقت الذي ذكر المحلل السياسي، رسلان بورتنيك، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كشف خلال زيارته لبولندا عن وجود خطة لدى كييف من أجل إنشاء تحالف مناهض لروسيا الاتحادية عقب انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، وجاء هذا التصور في ظل صعوبات في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وسيكون التحالف الجديد مكونًا من كييف ووارسو وفيلنيوس، وسيوجد أيضا تحالف يضم مولدوفا ولاتفيا وإستونيا.

أزمة روسيا وأوكرانيا الحرب العالمية الثالثة

يأتي هذا في ظل مقال لصحفية اسمها مايا كارلين نشرتها في موقع «فورتي فايف 19»، أوضحت أن أمريكا تعمل على إرسال دبابات إلى كييف من أجل الحرب العالمية الثالثة مع روسيا، مبينا أنه بقدوم أواخر خمسينات القرن الماضي انتشرت شائعة حول إنتاج الاتحاد السوفيتي دبابات قوية محسة قادرة على حمل مدفع عالي السرعة قادر على مواجهة دبابات الخصم المتوسطة T-54 / T-55 الجديدة، فيما أنتجت الولايات المتحدة دبابات XM60