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روسيا: الوضع بالمسجد الأقصى خطير.. والتصعيد لن يسهم في تسوية أزمة القدس

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أ ش أ
05:45 م | الجمعة 07 أبريل 2023
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن المزيد من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لن يسهم في تسوية الوضع حول القدس.

روسيا: الوضع في المسجد الأقصى خطير

ووصف نيبينزيا، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الجمعة، الوضع في مسجد الأقصى بـ«الخطير»، مشددا على ضرورة العودة للحوار لاستئناف عملية السلام.

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، لوقف التصعيد في الأماكن المقدسة في القدس.

الأمم المتحدة تطالب بضبط النفس

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد حث في وقت سابق الفلسطينيين والإسرائيليين، على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتفادي المزيد من التصعيد في المنطقة.

يذكر أن قوات من الشرطة الإسرائيلية، اقتحمت فجر الأربعاء، الماضي المسجد الأقصى بالقدس، وهاجمت المصلين فيه، ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بوقوع سبع إصابات خلال مواجهات خارج أسوار المسجد الأقصى.

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بقلم أ ش أ