مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 18.. محمد محمود يعلم بوفاة جلال

تبدأ أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 18 بسميحة (يسرا) تخبر أبنائها بمعرفة مكان الجدة سوسو بدمياط، تقرر فوقية (شيماء سيف) مرافقة سميحة وأولادها في رحلة البحث عن الجدة سوسو، يطلب أكرم من فوقية الذهاب معهم لانشغاله بمقابلة عمل جديد، يخبر حماصة سمير أن لديه سلسلة سماح التي تحتوي على صورة والدها ويبيعها له بمقابل 20 ألف جنيه، وتذهب انشراح وفوقية بصحبة سميحة وأبنائها لدمياط ومعهم على بويكا بسيارته، تغوي جاكي سمير لنقل ملكية باقي أملاك المرحوم جلال مستغلاً التوكيل العام.

يحاول علي بويكا (عنبة) في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 18، تخفيف أجواء الطريق لدمياط ويغني أغاني حزينة، تقرر سميحة غناء أغاني فلكلورية قديمة، تندمج معهم سماح (مايان السيد) وسامح (آدم الشرقاوي) ويغنون معهم بشكل مختلف يناسبهم.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 18 بطولة يسرا

يذهب سمير (محمد محمود) برفقة زوجته (إيمان السيد) لدمياط لحضور الفرح، تعجب سماح وسميحة بمدينة دمياط، تذهب انشراح وسميحة مكان إقامة الجدة سوسو، ترفض سميحة الصعود بدون هدية وتقرر استخدام هدايا العروسة، تنهال سميحة وفوقية وانشراح بالخبط على باب شقة الجدة سوسو، يخرج لهم شاب في العقد الثالث من العمر يظنون أنه ربما يكون زوجها أو ابنها ويغلق الباب في وجههم، يخرج لهم ويطلب منهم الذهاب معه ليخبرهم بمكان الجدة «صفاء السويسي».

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 18 إخراج عمرو صلاح

تحاول الدكتورة نيللي خلال أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 18، الوصول لسامح ولكنها لا تستطيع، بعد نزول سميحة والشاب والأخرين لا يجدون علي بويكا، يتصل به سامح و يطلب منهم علي القدوم له عند الفنار لتناور الإفطار والتمتع بالأجواء، تستمتع سميحة وأبناؤها بمنظر البحر وتخبرهم فوقية بعض المعلومات عن المكان وتفسير معنى البرزخ، ويصل الشاب لمكان عملة مستغلاً سيارة علي وبحثهم عن الجدة سوسو، تخبر جاكي سمير بموت جلال وتبكي على عدم قانونية التوكيل وتطلب منه التودد من سميحة وأبنائها.