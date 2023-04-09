مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 18.. يسرا تبحث عن سوسو في دمياط

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 18، بسفر الدكتورة سميحة إلى محافظة دمياط من أجل البحث عن الجدة سوسو وطلب أكرم من فوقية أن تذهب مع الدكتورة سميحة في سفريتها.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 18.. يسرا تغني

واستمرت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 18، بسفر الدكتورة سميحة رفقة بويكا وفوقية وانشراح وسامح وسماح إلى محافظة دمياط من أجل حضور فرح أحد أقارب الجدة سوسو التي من المقرر أن تكون هناك، وخلال السفر قامت يسرا بالغناء.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 18.. بطولة يسرا

تجلس فوقية والدكتورة خلال أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 18، فى الحديث عن جماليات مدينة دمياط.

يعلم سمير المسيطر خلال أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 18، أن ابن عمه جلال قد توفي، وأن زوجته الدكتورة سميحة وأولادها جاؤوا للقاهرة من اجل استلام الميراث والتوكيل الذي كان وقعه له لم يعد له أي قيمة بسبب الوفاة.