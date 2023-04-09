أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 بالإسكندرية والأوراق المطلوبة

كشفت مديرية الصحة عن أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الإسكندرية والأوراق المطلوبة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، بهدف إعلان مصر خالية من الأمراض المنتقلة عن طريق الزواج وضمان جيل خالٍ من الأمراض الوراثية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أماكن استخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الإسكندرية والأوراق المطلوبة، حيث تحوي الإسكندرية 8 أماكن لتلك المبادرة لتغطي كل المناطق الكبرى، على أن يختار كل مواطن المكتب الأقرب له.

أماكن أستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الإسكندرية

وتشمل أماكن أستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 في الإسكندرية، الآتي:

- المنتزه: مركز المندرة

- شرق: مركز طب أسرة سان ستيفانو

- وسط: رعاية محرم بك

- الجمرك: مركز الأمل لصحة الاسرة

- غرب: وحدة طب أسرة القباري

- العجمي: العجمي البحرية

- العامرية: رعاية طفل العامرية

- برج العرب: المركز الصحي

الأوراق المطلوب لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023

- أصل شهادة الميلاد للعروسين

- عدد 4 صور شخصيه لكل منهما

- عدد 3 صور رقم قومى لكل منهما

- بالنسبة للمطلقه علي يد مأذون «إحضار أصل إشهاد الطلاق الورقى».

- أما إذا كان الطلاق بحكم محكمة «أصل إشهار الطلاق المميكن».

تكلفه الشهادة الصحية للزواج

تتمثل تكلفه الشهادة الصحية للزواج في قيمة التحاليل والفحوصات للشخص الواحد للمقبل على الزاوج 180 جنيها، بالإضافة إلى رسوم استخراج الشهادة 40 جنيها.

أنواع التحاليل في الشهادة الصحية للزواج بالإسكندرية

- فحص طبي شامل

- فحص معملي «تحديد الفصيلة، تحديد معامل ريسوس، تحديد نسبة الهيموجلوبين»

- اكتشاف بعض الأمراض غير السارية «الضغط، مرض السكري»

- اكتشاف بعض الأمراض الفيروسية الالتهاب الكبدي الفيروسي

- الكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية.

مدة صلاحية شهادة الزواج

وتُجرى التحاليل بمدة لا تقل عن 14 يوماً قبل موعد الزواج، حتى يتم استلام نتائج التحاليل واستخراج الشهادة الصحية اللازمة للزواج.