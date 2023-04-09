وكيل «دفاع النواب»: زيارة الرئيس لقسم شرطة مدينة نصر شهادة إجادة ورسالة تقدير

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تفقد وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقسم شرطة مدينة نصر أول، وتناول وجبة الإفطار مع الضباط والجنود والاطمئنان علي سير العمل والخدمات المقدمة، شهادة إجادة وإشادة ورسالة تقدير لكل أبناء الشرطة، ودعم لجهودهم في مكافحة الجريمة والقضاء على الإرهاب، وأبناء الشرطة برهنوا أنهم في يقظة مستمرة، وعقيدتهم الحفاظ على أمن هذا الوطن.

وزارة الدفاع تشهد طفرة غير مسبوقة

وأضاف وكيل دفاع النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن وزارة الداخلية تشهد طفرة غير مسبوقة بجميع المجالات الفنية والتدريبية واللوجستية وجميعها تصب في صالح أداء الشرطة لرسالتها السامية في حفظ الأمن، وزيارة الرئيس وتناوله وجبة الإفطار بالقسم سيكون لها مردود إيجابي وإنساني كبير في نفوس أولاده من أبناء الشرطة «الضباط والجنود والأفراد».

استراتيجية أمنية ساهمت في التحديث والتطوير

وتابع المصري، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اعتمد استراتيجية أمنية ساهمت في التحديث والتطوير لكل قطاعات وزارة الداخلية سواء في العنصر البشري أو الفني والتدريبي، وأن هذه الاستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها بالاستعداد التام لمواجهة اي إخطار، بالإضافة إلى الضربات الاستباقية التي تقوم بها الشرطة لمكافحة الجريمة وبسط الأمن في ربوع البلاد ودورها الكبير في القضاء على الإرهاب.

وتقدم المصري بالشكر للرئيس السيسي الذي يضرب أروع الأمثلة في متابعة كل صغيرة وكبيرة وكل شبر على أرض مصر لتكون رسالة إلى العالم بأن مصر كتلة صلبة بجيشها وشرطتها موحدة خلف رئيسها القائد الوطني العظيم.