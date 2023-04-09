خطوات استخراج تصاريح العمل لأول مرة للعاملين بدول العالم كافة

في ضوء حرص وزارة الداخلية على تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الإلكترونية وحرصها على تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، أعلنت الوزارة إجراء توسعات فى إصدار تصاريح العمل لأول مرة للعاملين بالخارج بدول العالم كافة، عبر موقع الوزارة الإلكتروني على شبكة الإنترنت، بعد أن كانت تقتصر على عدد 12 دولة فقط كمرحلة أولى.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي خطوات استخراج تصاريح العمل «أونلاين» لأول مرة للمصريين العاملين بمختلف دول العالم، والتي جاءت على النحو التالي:

خطوات استخراج تصاريح العمل أونلاين

1- الدخول على موقع وزارة الداخلية.

2- اختيار دليل الخدمات

3- الضغط على استخراج تصاريح العمل أول مرة.

4- بعد اختيار الخدمة المطلوبة، يتم إدخال واستكمال البيانات، وبعد ذلك تحديد طريقة دفع الرسوم، بالإضافة إلى تحديد موعد استلام تصاريح العمل المطلوبة.

ولا يمكن الاستفادة من الخدمات التي يقدمها موقع وزارة الداخلية يجب أن يكون لطالب الخدمة حساب على الموقع، ويمكن إنشاء حساب على الموقع من خلال الضغط على أيقونة «إنشاء حساب جديد»، وبعد ذلك إدخال البيانات الشخصية الصحيحة كافة، منها الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، فضلا عن الوظيفة والمحافظة التابع لها.

كيفية استلام تصريح العمل

وتسلم وزارة الداخلية تصاريح العمل لطالب الخدمة عن طريق: البريد المصري على العنوان المسجل لمقدم الطلب، أو على التليفون الخاص بمقدم الطلب من خلال إرسال QR Code.

المستندات المطلوبة لاستخراج تصاريح العمل

حددت الوزارة عددا من المستندات التي يجب رفعها على الموقع لاستخراج تصاريح العمل إلكترونيا، وهي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من جواز السفر بشرط أن يكون ساريا.

- صورة من تصريح العمل القديم.

- صورة من الإقامة أو تأشيرة الخروج والعودة.

- صورة من تأشيرة العمل الموجودة داخل جواز السفر.

- صورة الإجازة من العمل، إذا كان موظفا حكوميا.