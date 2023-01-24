«الداخلية» تطلق خدمة جديدة لإصدار تصاريح العمل عبر بوابتها الإلكترونية

أعلنت وزارة الداخلية، إطلاق خدمة جديدة لإصدار تصريح العمل «أول مرة» عبر البوابة الإلكترونية للوزارة؛ استكمالا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التي تقدمها قطاعات الوزارة، وتسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين؛ بما يسهم في حصول المواطنين على تلك الخدمات في سهولة ويسر.

إصدار تصاريح العمل

وجرى إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لإصدار تصاريح العمل «أول مرة» إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية على أن تقتصر المرحلة الأولى لتلك الخدمة على دول «الإمارات العربية المتحدة – الكويت – قطر – ماليزيا – إندونيسيا – المالديف – بولندا – اليونان- المجر – إسبانيا – السويد – سويسرا».

مواكبة التطور التكنولوجي

ويأتي ذلك استمرارا لما توليه الوزارة خلال الفترة الحالية من أهمية بالغة في مواكبة التطور التكنولوجي وميكنة العمل لدى جميع مؤوسساتها للارتقاء به لأعلى معدلات الأداء تماشيا مع سياسة التحول الرقمي.