مسلسل حضرة العمدة الحلقة 17.. روبي تحبط عملية ختان داخل تل شبورة

نجحت روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 17، في إحباط عملية ختان، لطفلة داخل قرية تل شبورة، وذلك للمرة الثانية، باعتبارها عمدة قرية تل شبورة، فيما تطارد نهلة سلامة «الدكتورة نعمات».

وهددت روبي، التي تجسد دور صفية الفارس، عمدة تل شبورة، نهلة سلامة، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 17، بتقديم بلاغ رسمي ضدها وسجنها، حال عدم تراجعها عن موقفها والتوقف عن أي إجراء عملية ختان، باعتبارها جريمة يُعاقب عليها القانون، إذ قالت لها إن ذلك آخر إنذار لها، قبل تصعيد الأمر.

وفي المقابل، تتمسك نهلة سلامة في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 17، بموقفها، حيث ترى أن عمليات الختان يأتي في ضوء العفة واتباع العادات التي تربت عليها، إلا أن والدة الطفلة اقتنعت بحديث روبي، وأكدت أنها لن تجعل ابنتها تخضع لهذه العملية.

وأبدت روبي في بداية أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 17، استياءها الشديد من انتشار العادات السلبية داخل قرية تل شبورة، من ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وزواج القاصرات، وكذلك الزواج العرفي وغيرها من القضايا التي تحتاج بشدة إلى مواجهة والتصدي لها.

تفاصيل شخصية روبي في مسلسل حضرة العمدة

وتجسد روبي، في مسلسل حضرة العمدة، دور الدكتورة صفية الفارس، أستاذ علم النفس بالجامعة الأميركية، إلا أنها تتولى منصب عمودية قرية تل شبورة، لتواجه خلافات وصراعات عديدة.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

وإلى جانب روبي، يشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة الذي كتبه إبراهيم عيسى، وأخرجه عادل أديب، كل من محمود عبد المغني، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد رزق، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة وآخرين.