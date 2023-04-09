مسلسل حضرة العمدة الحلقة 17.. صفية تهدد نهلة سلامة

لاقت الحلقة 17 من مسلسل حضرة العمدة الذي يعرض على قناة الحياة عقب صلاة التراويح، إعجاب الكثير من متابعي المسلسل بسبب الأحداث المثيرة والهامة بقرية تل شبورة وأسلوب عمودية روبي بها.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 17.. روبي تنقذ طفلة أخرى بتل شبورة

نجحت صفية، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 17، في إحباط عملية ختان، لطفلة داخل قرية تل شبورة للمرة الثانية وهددت نهلة سلامة، خلال أحداث مسلسل الحلقة 17، بتقديم بلاغ رسمي ضدها وسجنها، في حال عدم توقفها عن إجراء أي عملية ختان، باعتبارها جريمة يُعاقب عليها القانون.

موعد عرض مسلسل حضرة العمدة

تأتي عرض الحلقات المقبلة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة 8.15 مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

جرى تحديد مواعید إعادة عرض مسلسل في رمضان 2023، إذ يُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى في تمام الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، وكذلك الساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.