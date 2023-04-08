مسلسل حضرة العمدة الحلقة 17.. فضيحة لـ محمد محمود عبد العزيز في تل شبورة

شهدت أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 17، موقفا محرجا لـ محمد محمود عبد العزيز، الذي يجسد دور المدرس حافظ، ناظر مدرسة بقرية تل شبورة، وذلك عندما بدأ يتغزل في «معلمة» جديدة داخل مكتبه.

وبدأت الأحداث في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 17، باطلاع محمد محمود عبد العزيز على السيرة الذاتية للمعلمة، بشأن الموافقة على تعيينها داخل المدرسة، إذ يبدي إعجابه الشديد بها، وسط علامات تعجب ودهشة منها، لاسيما وأنه معروف عنه التشدد في الدين، وإجبار الأطفال على ارتداء الحجاب.

صدمة لـ محمد محمود عبد العزيز داخل تل شبورة

وبدأ يتمادى محمد محمود عبد العزيز خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 17، في عبارات الغزل، ويضع يده على كتفها، مستغلًا أنها أرملة وفي حاجة الشديدة للعمل، إلا أنها سرعان ما تنفعل عليه داخل المكتب، ليخرج المدرسين من الفصول ويقفون أمام مكتبه، في ظل تهديدها له بفضح أمره، رغم انهيارها بسبب تلك الصدمة.

وما كان على محمد محمود العزيز، سوى الإنكار، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 17، حيث زعم بأنها تتبلى عليه، وحيلة منها للعمل بالمدرسة، كونها لا تصلح للعمل من الأساس، إذ تركته وتوعدت بأنها لن تتركه.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل جعفر العمدة، من بطولة روبي، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ودينا، وبسمة، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.