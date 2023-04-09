الرئيس السيسي يلبي طلب أحد المواطنين بالتقاط صورة معه خلال زيارته لقسم مدينة نصر

قال أحد المواطنين الموجودين في قسم مدينة نصر، والمشاركين في الإفطار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه توجه للقسم اليوم لأنه وجد زجاج سيارته تعرض للكسر، فتوجه للقسم لعمل محضر إثبات حالة لتقديمه لشركة التأمين.

وطلب المواطن من الرئيس السيسي التقاط صورة تذكارية، قائلا: «أنا مبسوط جدا إني شوفت حضرتك النهارده ونفسي بعد الفطار أتصور معاك، وكان الله في عونك»، ليرد عليه الرئيس ملبيا طلبه: «نتصور».

جاء ذلك على هامش جولة مفاجئة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قسم أول مدينة نصر استمع خلالها للعاملين في القسم والمواطنين وشاركهم الإفطار.