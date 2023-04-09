رسالة الإمام الحلقة 18.. خالد النبوي يمنع زواج سلمى أبو ضيف

شهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 18، بطولة الفنان خالد النبوي، الذي يجسد فيه شخصية الإمام الشافعي، بكاء «هند» التي تجسد دورها الفنانة سلمى أبو ضيف، بسبب عدم قدرتها على الهرب من منزلها، لتتزوج من «عمرو» الذي يجسد دوره الفنان رامز أمير، وذلك ضمن أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 18.

الحلقة الـ 18 من مسلسل رسالة الإمام

وتضم أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 18 خضوع سلمى أبو ضيف «هند» إلى أوامر خالها جلال الدين، الذى يزوجها من شقيق زوجها الراحل، ما يجعل رامز أمير «عمرو»، يلجأ إلى الإمام الشافعي في هذا الأمر.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ 18

ويلجأ «عمرو» إلى الإمام الشافعي، من أجل منع زواج «هند» من شقيق زوجها الراحل، خاصة أنها مغصوبة على هذا الأمر من جانب خالها جلال الدين، وأنها ترغب فى الزواج منه، ضمن أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 18.

مسلسل رسالة الإمام

ووتستكمل أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 18، بتدخل الإمام الشافعى وإيقافه مراسم إتمام الزواج بحجة لابد من موافقة «هند» على بذاتها على الزواج.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام من بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وسيناريو وحوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.