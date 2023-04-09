مسلسل رسالة الإمام الحلقة 18.. الشافعي يشرح زكاة العلم للبشر

سردت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل رسالة الإمام الشافعي، بطولة النجم خالد النبوي، أحداثا جديدة ودروسا من دروس الإمام الشافعي للبشر؛ إذ كانت بداية الحلقة بمشهد سرد قصيدة شعر للإمام الشافعي تضمنت الآتي:

العبدُ حرٌّ إن قَنَعْ.

والحرُّ عبدٌ إن طمع.

فاقنعْ ولا تطمعْ فلاَ.

شيءٌ يشينُ سوى الطمع

الحلقة الثامنة عشر من مسلسل رسالة الإمام

كما سردت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل رسالة الإمام التي عرضت مساء اليوم، اجتماع الإمام الشافعي مع عدد من طلابه وتلاميذه، ليبدأ الإمام حديثه إلى أحدهم، قائلا: «ما حالك يا يوسف (يوسف البويطي)»، ليجيبه يوسف: «ما يشغلنا هو حالك يا إمام»، فيجيب الإمام متعجبا: ما هو حالي؟، فيقول يوسف: «نشهد الله أنك منذ أن وطأت الفسطاط (مصر) لم تدخر يوما في نشر علم»، ليجيب الإمام في هدوء: «زكاة العلم تعليمه ولا فضل لي على أحد».

وفي مشهد آخر تناولت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل رسالة الإمام، بكاء وانهيار هند «سلمى أبو ضيف»، بسبب أنها لم تستطع أن تتحكم في موقف زوجها من شقيق زوجها الذي فرضه عليها خالها، بعد فشلها في محاولة الهرب من المنزل لتلتقي بحبيها عمرو «رامز أمير»، الذي لجأ فيما بعد للإمام الشافعي من أجل منع زواج هند من شقيق زوجها الراحل، خاصة أنها مجرة على هذا الأمر من جانب خالها جلال الدين، وأنها لا ترغب في الزواج منه.

وتدخل الإمام الشافعي ليوقف مراسم إتمام الزواج، بحجة أنه لا بد من الحصول على موافقة هند على هذا الزواج.

الحلقة التاسعة عشر من مسلسل رسالة الإمام

ومن المنتظر أن تعرض الحلقة التاسعة عشر من مسلسل رسالة الإمام الشافعي موقف هند من الزواج من شقيق زوجها الراحل.